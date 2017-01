article

* UPDATE 19.30 UUR * VLIJMEN - Tijdens de huldiging van Michael van Gerwen in Vlijmen had de dartskampioen ook nog een nieuwtje: hij wordt vader. ,,We worden papa en mama", zei hij voor een vol plein voor sporthal Die Heygrave. Het Brabants Dagblad was erbij en deed verslag van de huldiging.

Michael van Gerwen kondigt vaderschap aan tijdens huldiging (video)

