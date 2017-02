Meer tips bij Meld Misdaad Anoniem uit West-Brabant

In het afgelopen jaar is het aantal tips bij Meld Misdaad Anoniem verder gestegen. In 2016 kwam een totaal van 16.900 meldingen binnen, landelijk gezien, een stijging van drie procent. In West-Brabant is die stijging nog hoger: dertien procent.

Met die stijging van dertien procent moet West-Brabant / Zeeland alleen Gelderland en Twente voor zich laten. In die regio's was de stijging nog hoger (zie grafiek). Dat blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem.

In totaal ging het in deze regio om 2.027 meldingen. Het aantal bruikbare meldingen in Zeeland-West-Brabant was ongekend hoog. Volgens Meld Misdaad Anoniem was 99 procent van alle meldingen bruikbaar. De percentages zijn ook in de andere regio's hoog, maar nergens zo hoog.

Dat resulteerde in West-Brabant in 41 opgeloste zaken en 92 aangehouden personen. Er is 660 kilo explosief materiaal in beslag genomen, 5 kilo harddrugs, 42.103 hennepplanten en twee vuurwapens.