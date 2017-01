article

ETTEN_LEUR - Zeven van de tien Brabantse mannen zeggen goed overweg te kunnen met ouders van hun partner. Mannen uit de provincies Drenthe (85%), Gelderland (74%) en Noord-Brabant (70%) kunnen het best door één deur met hun schoonouders. Dit blijkt uit onderzoek naar het gezinsleven van de Nederlandse man, uitgevoerd door mannenmodeketen Only for Men.

Mannen uit Brabant hebben goede band met schoonouders

