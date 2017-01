article

OSS/GEFFEN - De man die heeft bekend dat hij tijdens oudejaarsnacht Anouk Schuurmans (22) in Oss aanreed, had alcohol gedronken en cocaïne gebruikt. Hij sloeg na de aanrijding op de vlucht omdat hij in blinde paniek was, zegt zijn advocaat tegen het Brabants Dagblad.

Man die Anouk (22) doodreed had alcohol gedronken: ‘Hij vluchtte in blinde paniek’

