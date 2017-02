Maar wij... hadden... Dommelsch in de regio

EINDHOVEN/VALKENSWAARD - Biermerk Dommelsch verdwijnt uit het straatbeeld. Bierbrouwer AB Inbev vervangt Dommelsch stilletjes door Hertog Jan en Jupiler. Het marktaandeel keldert in rap tempo.

Op de tap bij de voetbalclub in Dommelen? Hertog Jan. In een rits kroegen op de Markt in Valkenswaard? Hertog Jan. Zelfs in het hart van de gemeente waar al sinds 1744 bier wordt gebrouwen en waar het merk decennialang een monopolie had, is Dommelsch compleet weggevaagd.

Gemeente

,,Zelfs de gemeente doet er aan mee, ook in cultureel centrum De Hofnar is Dommelsch verdwenen", moppert Valkenswaardenaar Henk Hovens, schrijver van een boek over het oer-Brabantse merk. Bier-moloch AB Inbev ziet het niet meer zitten in Dommelsch, de bier-vertegenwoordigers proberen al enkele jaren om kroegbazen met aantrekkelijke kortingen te verleiden tot een overstap op andere Inbev-merken Jupiler of Hertog Jan.

Met succes. In 2014 was nog twaalf procent van elk biertje dat getapt of gedronken werd in Brabant van Dommelsch, eind vorig jaar was dat slechts iets meer dan vijf procent. Daarmee is het merk in de provincie net zo groot, of klein, als Grolsch en moet het Brand, Heineken, Hertog Jan en Jupiler ruim voor zich dulden. En Bavaria natuurlijk, de Lieshoutse brouwerij is voorlopig de onbetwiste marktleider in Brabant. Voor Hertog Jan snoept een steeds groter marktaandeel van Dommelsch af.

Super-topklasse

AB Inbev zegt in te zetten op topklasse en super-topklasse merken. Oftewel Hertog Jan en Jupiler en Corona en Leffe. En Dommelsch behoort niet tot die eerste categorie, aldus de brouwer. ,,We blijven Dommelsch echter brouwen om aan de nog steeds grote lokale vraag te voorzien."

Het merk Dommelsch mag dan verschrompelen, volgens biermoeder Inbev blijft de brouwerij in Dommelen van 'groot belang'. In Dommelen wordt Hertog Jan gebrouwen, de enige plek waar de pilsener van de merkt wordt gemaakt. En biertanks worden er gevuld met Jupiler dat dus niet alleen uit Jupile komt. Bovendien staat in Dommelen de enige lijn in ter wereld waar de kleine biervaatjes voor thuistapjes van de Philips Perfect Draft worden gevuld. Die worden onder meer gebruikt in Franse kroegjes die er Leffe uit tappen.