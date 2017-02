Loonse raad keurt uitbreidingsplan Efteling goed

LOON OP ZAND - De gemeenteraad van Loon op Zand heeft donderdagavond het Masterplan Wereld van de Efteling 2030 goedgekeurd. Maar de eensgezinde raad stelde wel harde voorwaarden aan de gewenste groei van de toeristische trekpleister in Kaatsheuvel.

Met name de leefbaarheid in de dorpen mag niet in het geding komen. Het college kon zich hierin vinden. Zo moet de Efteling extra parkeerplaatsen in eerste instantie op eigen terrein realiseren en onderzoek doen naar parkeren op afstand. Ook dienen structurele aanpassingen aan de Europalaan te worden onderzocht. Een zuidelijke ontsluiting na 2025 via de Eftelingsestraat mag er alleen komen als nut en noodzaak ervan zijn aangetoond.

Het college zal zich maximaal inspannen om de toegankelijkheid van de drie kernen te behouden en het dichtslibben van wegen te voorkomen. Met de omwonenden wordt periodiek besproken of en in welke mate zij overlast ervaren van verkeer, geluid, licht, stikstof en fijnstof. De norm moet zijn: zo min mogelijk.