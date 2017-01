article

VLIJMEN - Michael van Gerwen wordt vanavond, donderdag 5 januari gehuldigd in sporthal Die Heygrave in Vlijmen. Het Brabants Dagblad is erbij en doet nu live verslag van de huldiging om 19.00 uur en daarvoor de persconferentie via Facebook.

LIVE: Wereldkampioen Van Gerwen wordt gehuldigd in Vlijmen

