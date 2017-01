article

* UPDATE 10.50 uur * ARNHEM - Geldproblemen en relaties met andere mannen leidden tot de crisis in het huwelijk tussen Robert B. en Dollie Hanssen. Op 16 maart 2016 bracht Robert D. zijn vrouw in Kaatsheuvel om het leven. ,,Ik ben buiten zinnen geraakt", verklaarde de man maandagmorgen in de militaire rechtbank in Arnhem tijdens de rechtszaak. BD-verslaggever Erik van Hest doet live verslag van deze zaak via twitter.

LIVE | Geld- en relatieproblemen leidden tot dood van Kaatsheuvelse Dollie Hanssen

