Live | Dag van de waarheid voor Tilburgse leiders Satudarah

TILBURG/BREDA - De rechtbank in Breda spreekt maandagmorgen de vonnissen uit in de zaak tegen de Tilburgse leiders van motorclub Satudarah. Justitie eiste vijf jaar cel tegen president Angelo M., één jaar tegen diens broer Xanterra en acht jaar tegen vice-president Bjorn E. de drie zijn niet bij de uitspraak aanwezig.

De rechtszaak komt voort uit een reeks invallen die de politie deed op 30 november 2011. Het Openbaar Ministerie in Breda had daarna bijna vijf jaar nodig om het onderzoek af te ronden en voor de rechter te brengen. Uiteindelijk stonden in november veertien verdachten terecht, van wie er zes lid zijn van Satudarah. Justitie acht bewezen dat de Tilburgse leiders van Satudarah zich inliet met de productie van synthetische drugs. Daarvoor werkten ze onder meer samen met een groep van vier Litouwers uit Weert. Tegen de leider van de Litouwers eiste justitie twee jaar.

De man die alles regelde

President Angelo M. was volgens justitie de man die alles regelde. Daarbij zou hij gebruik hebben gemaakt van zijn gezag als Satudarah-president. Behalve met een vijf jaar lange gevangenisstraf wil justitie M. ook straffen met een ontnemingsvordering van drie ton. Vice-president Bjorn E. was de man die zich daadwerkelijk met de productie van de xtc en andere partydrugs zou hebben bemoeid. Van alle verdachten is hij de enige die nu al achter slot en grendel zit. E. werd in 2015 betrapt bij een grote drugsdeal in Zweden, waar een partij van 37,7 kilo cocaïne verhandeld werd. Hij kreeg er acht jaar cel voor, maar mag zijn straf in Nederland uitzitten. Tijdens de zitting meldde E. dat hij een punt wil zetten achter zijn criminele leven: ,,Ik zie dat het zo niet langer kan".

Raketwerper

Een Tilburgse vader en zoon krijgen maandag te horen of ze de gevangenis in moeten voor de raketwerper en de 7,6 kilo amfetamine die in hun bedrijfspand aan de Bisschop Zwijsenstraat werd gevonden. Justitie heeft zowel tegen de vader als tegen de zoon drie jaar cel geëist. Over de herkomst van de raketwerper bleven ze zwijgen. De Eindhovense verdachte die vertelde dat hij het ding op verzoek van een Griekse man had verstopt, wordt door justitie niet geloofd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man, een familielid van de vader en de zoon, zich voor het karretje laten spannen. Als het aan justitie ligt, krijgt de man daar geen straf voor.

Produceren drugs

Een 64-jarige Dongenaar, schoonvader van Bjorn E., hangt een straf van vier jaar boven het hoofd. De man had zijn loods beschikbaar gesteld voor de opslag van de drugschemicaliën en zou zelf ook hebben geholpen bij het produceren van de synthetische drugs. In zijn vakantiehuisje in Lage Zwaluwe vond de politie jerrycans met drugssporen en een gele overall. De 71-jarige Eindhovenaar die het merendeel van de grondstoffen voor de drugslabs leverde, hoorde twee jaar tegen zich eisen.

Hoewel de verdachten niet vervolgd worden voor hun lidmaatschap van Satudarah, kunnen de vonnissen toch een grote rol gaan spelen in de nabije toekomst van de van oorsprong Molukse motorclub. Justitie ziet clubs als Satudarah, Hell's Angels en No Surrender als een dekmantel voor georganiseerde criminaliteit. Zeker als leidinggevende figuren van de clubs veroordeeld worden, denkt justitie genoeg munitie te hebben om de outlaw motorcycle gangs (OMG's) in een civiele procedure te verbieden.

