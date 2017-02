Lezers aan tafel met 7 landelijke lijsttrekkers: stel uw vraag

ETTEN-LEUR - Ook zo aan het zweven? Zit u nog met vragen die u graag beantwoord zou zien, liefst door een van de huidige politieke leiders? Dat treft! BN DeStem haalt lijsttrekkers in huis. Zeven stuks, samen met de andere Brabantse kranten Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad. En u mag de lijsttrekkers vragen komen stellen.

Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Henk Krol (50PLUS) en Emile Roemer (SP) komen om de beurt naar een van de redacties om daar aan te schuiven aan een Brabantse koffietafel. Niet met journalisten, maar met u.

U bepaalt de onderwerpen. Maakt u zich zorgen over de zorg, windt u zich op over immigratie, pensioenleeftijd of fileleed, bent u begaan met uw omgeving of juist de andere kant van de wereld, vragen staat vrij. Ook als u liever niet naar de redactie komt, stel gerust uw vragen: wij zullen er een aantal zelf aan hen voorleggen.

Hieronder vindt u een lijstje met welke politicus wanneer en waar verschijnt. Overigens was Geert Wilders ook uitgenodigd, maar hij liet na een eerste positieve reactie toch weten niet mee te willen doen.

De in Roosendaal geboren Jess Klaver bijt donderdag de spits af in Etten-Leur. De leider van GroenLinks doet het goed in de peilingen, GroenLinks staat op veertien tot zestien zetels.

Stel uw vraag

Laat ons weten wie u een vraag wilt stellen, via Laat ons weten wie u een vraag wilt stellen, via dit e-mailadres . Vermeld uw vraag en telefoonnummer, en vergeet niet te melden of u wel of niet naar de redactie wilt komen om aan te schuiven aan de koffietafel.