Leon van der Zande is door zijn toiletpapier heen en cancelt show in Goirle

GOIRLE – Cabaretier Leon van der Zande moet zijn show van zaterdagavond in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle afzeggen. Hij heeft een flinke buikgriep, meldt hij op zijn Facebook.

De cabaretier had naar eigen zeggen zaterdagochtend nog veel zin in het optreden, al was hij een beetje misselijk. Maar op dit moment heeft hij ‘een beetje zin en geen toiletpapier meer’.

Leon van der Zande ‘baalt als een stekker’. Hij heeft geen energie meer en niks meer te geven. ‘Ofja, wel iets te geven, maar ik weet niet of jullie daar op zitten te wachten’, grapt de cabaretier alsnog op zijn Facebook.

Het publiek zit niet helemaal in zak en as: Rob Scheepers is de invaller op zaterdagavond. Van der Zande keert terug op 18 maart.