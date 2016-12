Kerstboodschap van dominee Klaas Vos: 'God is mens geworden. Nu wij nog'

KERSTBIJLAGE West-Brabanders met een boodschap staan centraal in de kerstspecial van BN DeStem. Bekende en onbekende streekgenoten laten zich zien en spreken zich uit. Wie zegt: leven is meer dan overleven? Wie vindt: je huid is een lege pagina?

"Een beetje dominee heeft een boodschap. Daar komen die mensen zondags voor naar de kerk. Ze verwachten wat van je. Een verhaal waarmee ze verder kunnen. En dat is het grote gevaar van ons beroep. Dat je gaat dicteren. Maar ik ben Jezus niet, geen heiland. We zoeken allemaal naar antwoorden. En soms weet je het gewoon niet. Dan zeg ik in de kerk: laten we even stil zijn, een liedje zingen en naar huis. Maar dat kun je niet te dikwijls flikken; dan komen ze niet meer."

"Dat geldt ook voor politici. Ze hoeven niet alles te weten, mogen best laten merken dat ze zoekende zijn. Ik ben allergisch voor mensen als zo'n jongen van GroenLinks, Jesse Klaver. Veel buitenkant, maar wat heeft hij eigenlijk te zeggen? En hij niet alleen. De SP belooft ons de heilstaat, Rutte bezweert dat het alleen met hem goed komt, Trump redt Amerika... Hoezo? Het zijn toch geen engelen. Engelen bestaan niet."

"Het liefst luister ik naar de boodschap van lui die echt ergens verstand van hebben. Wetenschappers bijvoorbeeld. Vaak bescheiden mensen. Die zeggen: 'Met wat wij nu weten, is het zus en zo. Maar met nieuw inzicht kan dat morgen veranderen.' Zo zouden meer mensen moeten redeneren."

"Ik word altijd een beetje bang van mensen die De Boodschap zeggen te brengen. Zij die de waarheid in pacht hebben, die niet meer kunnen relativeren. Dat zijn de ergsten. We leven in een tijdperk waarin het ene woord het andere uitlokt. We clashen. Iedereen denkt het beter te weten en accepteert de mening van een ander niet meer. Angstwekkend. Dat leidt tot matten over asielzoekers in Steenbergen, complete veldslagen over zwarte Piet, schei toch uit. Verschansen, dat is het. We duiken in de loopgraven."

"Waar dat vandaan komt? Onzekerheid. Mensen zijn onzeker. Over hun bestaan, de wereld, maar vooral over zichzelf. Toen ik 35 jaar geleden uit de kast kwam, werd ik talk of the town en gingen anderen daarmee worstelen. Zelf was ik van een probleem af, maar anderen waren bang 'dat er heel veel van die homo's zouden komen'. Dat hun wereld ging veranderen."

"Je moet daarover praten, de angst ontmaskeren. Je hoeft niet overal begrip voor te hebben. Mensen die zeggen dat ze alles begrijpen, geloof ik niet. Iedereen heeft twijfels, vragen en angsten. We moeten daar eerlijk in zijn en misschien komen dan de antwoorden en de oplossingen. Neem jezelf niet te serieus, probeer te relativeren. Als dominee probeer ik dat over te brengen. Goede cabaretiers als Theo Maassen en Hans Teeuwen kunnen dat ook. Ze zeggen wat een ander niet durft of lukt. Ze zijn scherp, sarcastisch en cynisch, maar hebben ook zelfspot. Daar ben ik soms jaloers op. Niet de Turkse president een geitenneuker noemen. Dat is plat en obligaat."

"Herman Finkers, die vind ik schitterend. Katholiek. De Godfried Bomans van deze tijd, omdat hij grappig is en ironie heeft. Hij is doodziek en geeft de arts die hem dat gaat vertellen alvast tissues omdat het ook voor hem niet zal meevallen. Het grote voordeel voor een dominee met zijn boodschap is dat hij een bron heeft: de Bijbel. Dat is mijn verkiezingsprogramma. Natuurlijk, er staan soms idiote verhalen in en het is allemaal erg lang geleden. Je moet er flink op knauwen. Toch biedt de Bijbel mij uitdaging en lol, iedere dag. Voor mij is het een reisboek, een reisgids. Wel een goed boek, dat jou uit jouw comfortzone schopt. Geen Bouquetreeks. Niks mis mee, maar de Bouquetreeks schuurt nooit. De Bijbel wel."

"Iedere zondag, ook tijdens de dienst, doe ik ontdekkingen. Zo probeer ik de kerstboodschap uit het evangelie van Lucas steeds op een andere manier mee te geven. Dat de mensen niet in slaap vallen, dat ze toch naar huis gaan met: zo had ik het nog niet bekeken. God komt op aarde, geeft ons Jezus via Maria die niet welkom is in de herberg, in de gewone maatschappij. Waar worden ze wel warm ontvangen? Ze krijgen kraambezoek van herders, nota bene het schorem van die tijd, ruig volk met lak aan alles. Dapper genoeg om met gevaar voor eigen leven leeuwen weg te jagen en mens genoeg om zo'n verloren kind te koesteren. Met Kerstmis is God mens geworden. Nu wij nog."

"Of ik nog in God geloof? God gelooft in mij. Dat is geweldig. Dat iemand zegt: jij bent mijn man, jij bent mijn vrouw. Dat André Hazes-nummer vind ik geweldig: Zij gelooft in mij. Dat heb ik met God ook. Zijn vertrouwen is de grond onder mijn bestaan. Er zijn momenten in mijn bestaan dat er geen bal van klopt, dat ik het he-le-maal niks vind. Dan stuurt God mij een liedje om te zingen. Laat Hij mij iemand ontmoeten, zomaar bij de bakker, zodat ik weer vrolijk word. God laat mij merken dat het leven de moeite is, dat ik de moeite waard ben. Het ergste dat jou kan overkomen is dat mensen zeggen: jij telt niet mee, jij doet er niet toe. Of je nu asielzoeker bent of zwarte Piet, Sylvana Simons of Jesse Klaver. Iedereen is het waard om geloofd te worden, om ertoe te doen.''