Ja hoor, daar gaan we weer: remmen en stilstaan op A58!

ETTEN-LEUR - Op de A58 gaat het maar al te vaak van ‘au au’. Wéér remmen en stilstaan. En wat het extra pijnlijk maakt: het fileleed dat de snelweg tussen Eindhoven, Tilburg en Breda teistert gaat nog jaren duren. Deze krant besteedt er in een reeks verhalen aandacht aan.

Het is 7.55 uur als de eerste matrixborden boven de snelweg oplichten: 50. Maar Jacques Koot wist al hoe laat het was. De remlichten van de auto’s voor hem vertelden het al. Niet 50 rijden, maar stilstaan, hier op de A58. Elke ochtend is dat hetzelfde verhaal. ,,Het valt vandaag zelfs een beetje mee. We zijn al verder dan verwacht”, zegt hij tussen Tilburg en Moergestel.

Files ontwijken

We zijn aan boord van de Skoda-diesel van Jacques Koot om zelf te ervaren hoe de filehorror voelt, hier op de beruchte as van Brabant. Koot zelf houdt zich rustig, maar dat is menig lotgenoot al niet meer gegeven, zo blijkt uit de reacties op een oproep in het Brabants Dagblad. De irritatie druipt ervan af. De één kocht een motor om de files voorbij te zoeven, de ander verkiest de trein of heeft zijn werktijden aangepast. ,,Ik sta om 5.30 uur op en ga om 6 uur op weg naar Waalre om de files te ontwijken”, schrijft Walter van Huijgevoort.

Maar veel andere lezers zien geen keuze en sluiten iedere ochtend gedwee aan in de rij, zich dikwijls ergerend aan het weggedrag van anderen. ,,Ik rijd al meer dan 15 jaar over de A58 en het enige waar ik over verbaasd ben is het asociale rijgedrag . Zolang als mogelijk doorrijden tot het invoegen eigenlijk niet meer mogelijk is. Met als gevolg dat achteropkomend verkeer in de remmen moet. De bestuurders zijn met allerlei activiteiten bezig, behalve met opletten tijdens het autorijden. Dan heb ik het nog niet over de kijkersfile; te belachelijk voor woorden”, verzucht Ton Vugts.

Om 8:16 uur rijdt Koot zijn Skoda in het parkeervak van zijn werkgever. Niet slecht. Bij het verlaten van de A58 zagen we een lange sliert stilstaan met de neus naar Tilburg.

Hoop

Er gloort hoop. Vanaf 2020 legt Rijkswaterstaat er tussen Tilburg en Eindhoven (en vice versa) een derde rijstrook bij. Tussen de knooppunten Sint-Annabosch (bij Bavel) en Galder idem dito. Pakweg 400 miljoen euro gaat dat kosten.

Pas in 2023 is de verbreding klaar. Saillant is bovendien dat het stuk A58 tussen Tilburg en Breda voorlopig niet breder wordt. Daar zagen we het verkeer, vanuit de bolide van Koot, zojuist toch echt bumper aan bumper staan.

Het traject staat nu al hoog in de fileranglijstjes. Is het niet vragen om problemen als je hier geen extra asfalt plakt?

Zaterdag staat het eerste verhaal in de krant van een serie die deze krant over de A58 publiceert.