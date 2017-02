In Bossche woning gevonden explosief onschadelijk gemaakt; omwonenden terug naar huis

* UPDATE 00:18 UUR * DEN BOSCH - De Explosieven Opruimingsdienst heeft het in een Bossche woning aan de Robert Scottstraat gevonden explosief ter plaatse onschadelijk gemaakt. Het zou gaan om een 'zelfgeknutseld' explosief. Bewoners van vier ontruimde woningen in de directe omgeving mogen weer terug naar hun huizen.

De politie vond het explosief bij een huiszoeking en meldde 'een verdacht voorwerp' aangetroffen te hebben. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bleek het om een explosief te gaan. Vier huizen werden ontruimd. Zo'n twintig tot dertig mensen stonden in de straat te kijken. Voor de geëvacueerden was er koffie en zij werden opgevangen in een warme politiewagen.

Naast medewerkers van de EOD kwamen ook meerdere eenheden van de politie, brandweer en ambulance ter plaatse. In eerste instantie was volgens de politie het plan om het explosief weg te halen en op een veilige plek tot ontploffing te brengen. Iets na middernacht besloot de EOD om het explosief toch ter plaatse onschadelijk te maken.

De huiszoeking werd gedaan in het kader van een lopend onderzoek, vertelt een politiewoordvoerder. In die zaak was al iemand aangehouden. Volgens een omstander nam de huiszoeking al enkele uren in beslag. Om welke zaak het gaat, wilde de politie niet bekendmaken.