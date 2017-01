'Ik Vertrek' uit Waalwijk: 'Naar Frankrijk gaan voelt als thuiskomen'

WAALWIJK - Waalwijkers Bart van Iersel en Loes Vos (beiden 46) beproeven samen met dochter Amber hun geluk in Frankrijk. Ze beginnen er een bed and breakfast: Maison Les Galettes. De camera’s van het AvroTros-programma Ik Vertrek volgen de familie op de voet.

Het is nogal een stap: beiden geven een veilige, goedbetaalde baan bij de Rabobank op voor een nieuw leven in een ander land. Frankrijk lag daarbij oor de hand. „Dat is altijd ons vakantieland geweest. Schitterende natuur, vriendelijke mensen, heerlijk klimaat. Naar Frankrijk gaan voelt voor ons als thuiskomen”, zegt Vos.

Netwerk

Voor bezoekers hoopt het stel onder meer op ‘Het Franse pad’. Samen met vijf bevriende stellen met onderkomens in de buurt zitten ze in een netwerk dat fiets- en wandelarrangementen aanbiedt tussen de betreffende locaties in het groene hart van Frankrijk.