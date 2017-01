Ik ben samen: het mooie, ouder wordende lijf (video)

TILBURG - Jasper Mikkers en Daisy Karthaus hebben elkaar gevonden door en in de kunst. Ooit schreef Jasper Mikkers een boek dat de 16-jarige Daisy Karthaus las en ontroerde. Ze besloot, als ze ooit een dochter kreeg, die dochter te noemen naar de hoofdpersoon uit het boek, Aliesje. Dertig jaar later zijn schrijver en lezer een paar. En werken ze samen.

Het is een verhaal van toeval en gedeelde liefde. Jasper Mikkers was altijd al kunstenaar, schreef 25 boeken, inclusief poëziebundels. Daisy Karthaus (46) ging met inspiratie van Jasper Mikkers (68) schilderen. Met een specifiek thema: het ouder wordende lijf - dat volgens haar zo veel interessanter is dan een jong lichaam. Zondag krijgt ze haar eerste tentoonstelling, met naakten, in galerie De Roos in Tilburg.

