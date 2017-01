IJsmeesters: nog niet schaatsen op diepe wateren

Zondagochtend zakte iemand al door het ijs in Bergen op Zoom en zaterdag gebeurde dat ook in Terheijden. Het ijs is nog niet dik genoeg, ziet ook de Bergse ijsmeester Maarten Velthoen. "Het is overdag te warm, daardoor smelt het ijs. Op een ondergelopen weiland of voetbalveldje kan je het wel proberen, maar op het diepe water zou ik het nog niet doen."

De Oosterhoutse ijsmeester Jos Pompe beaamt dat. "Absoluut niet doen. Het moet eerst nog een aantal dagen vriezen, de zon krijgt nu ook weer meer kracht." Op zijn natuurijsbaan De Elskens kan zondag wel geschaatst worden. "Bij ons kan je er sowieso niet doorheen zakken, aangezien het ijs op het gras ligt. Het water dat daaronder zat, is weggetrokken. Daarom kunnen mensen bij ons wel schaatsen, alhoewel wij ook wel wat slechte plekken hebben." Dat het ijs elders nog niet goed is, merkt hij aan de bezoekers. Ze komen zelfs vanuit Sliedrecht om in Oosterhout te schaatsen.