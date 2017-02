Hoogleraar verbijsterd: ‘Wegsturen kinderen Bladella gaat echt veel te ver’

BLADEL - Bladella heeft vier jeugdleden geroyeerd. Elk actief lid moet een bijdrage leveren aan de club en aan die opdracht hebben zij niet voldaan, stelt de Bladelse voetbalvereniging.

Vier jeugdleden zijn niet meer welkom bij de Bladelse voetbalclub Bladella. Omdat ze geen actieve bijdrage van 25 euro hebben geleverd door het verkopen van lootjes. "We hebben eind vorig seizoen in de ledenvergadering een voorstel aangenomen", licht secretaris a.i. Jac van der Aa van Bladella toe. "Om de contributiestijging te beperken hebben we de verplichting daaraan gekoppeld dat elk actief lid een bijdrage moet leveren voor de club." Voor jeugdleden betekende dat concreet voor 25 euro lootjes verkopen voor de nieuwjaarsloterij. Vier jeugdleden hebben niet aan die opdracht voldaan. En hun ouders willen het bedrag niet bijpassen.



Rechtsbijstand

"Voor twee kinderen is dat vijftig euro", zegt een van de ouders. Het stuit haar tegen de borst dat de contributie verhoogd is én dat daarnaast de verplichting van de lootjesverkoop is opgelegd. Een formele brief over de beëindiging van het lidmaatschap van de club heeft ze nog niet ontvangen. Ze heeft informatie ingewonnen bij rechtsbijstand. "Ik wil gewoon in gesprek kunnen gaan met Bladella. We hebben voor het hele jaar contributie betaald. Ik wil dat mijn zoons lekker kunnen voetballen."



Hoogleraar verbijsterd

Het wegsturen van minderjarige voetballers omdat ze niet voldoen aan een betalingsopdracht, is buitenproportioneel en onrechtvaardig. Dat zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, in een reactie op het nieuws dat vier jeugdleden van voetbalclub Bladella definitief zijn weggestuurd. “Een royement is het zwaarste middel dat je als vereniging kunt toepassen. Deze club gaat daarmee te ver. We hebben het hier over kinderen, je kunt hen het recht om te sporten niet ontnemen. Je royeert iemand als hij of zij zich schuldig heeft gemaakt aan geweld of ernstige uitlatingen. Niet als diegene onvoldoende lootjes heeft verkocht. Dit gaat echt alle perken te buiten.”



Creativiteit

Om de contributiestijging bij Bladella te beperken, koppelt de club de verplichting dat elk actief lid een bijdrage moet leveren voor de club. Dus ook de jeugdleden. “Maar dat is helemaal niet redelijk. Je kunt geen verplichting op kinderen laten rusten en daar vervolgens deze consequenties aan verbinden. Dat gaat te ver. Je raakt hiermee de kinderen die voor hun plezier ergens willen sporten.” Olfers had meer creativiteit bij het bestuur verwacht. “Laat ze desnoods een middagje schoonmaken, maar stuur ze niet voor eens en voor altijd weg bij een plek waar ze graag zijn. Dat kan gewoon niet. Als bestuurder moet je de belangen van het kind tegenover die van de club wegen. Dat is hier niet gebeurd. Als je zo nodig extra geld wilt, verhoog dan het ledengeld, want dit is gewoon verkapte contributie.”



Ouders die oneens zijn met de club, kunnen naar de voorzieningenrechter stappen om het besluit terug te draaien. Olfers denkt dat zoiets zin kan hebben. “Want dit voelt aan alle kanten niet goed. Het is haast een verplichting van arbeid. Wat mij betreft moet deze voetbalclub beter zijn huiswerk doen. Ze hebben het recht niet om een jeugdlid om deze reden te royeren, ze betalen immers contributie.”