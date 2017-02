Hoogleraar Tilburg University krijgt 1,5 miljoen voor onderzoek

TILBURG - Jenny Slatman, hoogleraar Medical Humanities aan Tilburg University, krijgt 1,5 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar het lichaam in de gezondheidszorg. Dat meldt de universiteit.

Slatman is een van de 34 onderzoekers aan wie vrijdag een Vici-subsidie is toegekend. Met het geld wil de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeren in toptalent.



Met de beurs kan Slatman vijf jaar onderzoek doen. 'Omdat het lichaam in de gezondheidszorg vooral gezien wordt als een biologische entiteit, kunnen veel klachten niet in lichamelijke termen worden uitgelegd. Voor lichamelijke klachten worden dan vaak psychologische verklaringen gegeven, en mentale klachten worden steeds vaker als hersenziektes geduid. Ze wil in die periode een bredere kijk op lichamelijkheid ontwikkelen', schrijft de universiteit.