Hoofdcommissaris Hans Vissers: 'Veel meer politie nodig in Brabant'

BREDA - Politie maar ook Openbaar Ministerie én rechtbank hebben vooral in Brabant veel meer menskracht nodig. Dat is nodig om de zware (drugs) criminaliteit in de provincie het hoofd te bieden. Dat zegt hoofdcommissaris Hans Vissers van de politie Zeeland-West-Brabant.

Noodkreet

Hij is het van harte eens met noodkreet van landelijk baas Herman Bolhaar van het Openbaar Ministerie en de tien regioburgemeesters in Nederland. Zij vragen het nieuwe kabinet om een extra investering van één miljard euro in de opsporing. Anders krijgen criminelen vrij spel, waarschuwen ze. Uit onderzoek blijkt volgens hen dat de werkelijke misdaad veel groter is dan de politie registreert.

,Ze weten in de politiek in Den Haag toch welke problemen er in Brabant spelen. Nemen ze dat nou serieus of niet? Je kunt niet blijven praten. Je moet de daad een keer bij het woord voegen'', oordeelt Vissers. Volgens de politiechef is de ondermijningsproblematiek in Brabant enorm en 'van een andere orde' dan gemiddeld in Nederland. ,,Onze achterstand is groot. Er is hier fors meer politie nodig.''

Capaciteitsgebrek

Tienduizenden zaken in de strafrechtketen nu blijven liggen door capaciteitsgebrek in de strafrechtketen. Ook is de misdaad volgens OM en burgemeesters veel groter dan uit politiecijfers blijkt, mede omdat burgers de meeste delicten niet melden. Vissers beaamt dat. ,,Op het gebied van de ondermijning zien we bijvoorbeeld niet alles. En wat we wel waarnemen, kunnen we vaak niet aanpakken omdat we de menskracht er niet voor hebben.''

Intussen gaat de zware (drugs)criminaliteit in Brabant onverminderd door, waarschuwt Vissers. ,,Alleen in West-Brabant al rolden we de afgelopen weken drie drugslabs op. In Breda was in januari de eerste liquidatie van het jaar en deze week bij Tilburg mogelijk de tweede.''