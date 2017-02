'Hoi ik ben Storm en ik ben een meisje'

UDENHOUT - De 9-jarige Storm van den Hurk uit Udenhout is geboren als jongen, maar gaat door het leven als meisje. Ze is één van de zeven jonge transgenders die door KRO-NCRV worden gevolgd voor het programma Hij is een Zij.

,,Mijn lievelingseten? Spruitjes met spekjes, zoals mama ze maakt." Storm is even verlegen, maar dat duurt niet lang. Ze zit lekker tussen papa Jaap en mama Heddeke in, broertje Ryder van 7 speelt in een andere kamer. Storm heeft een leuk rokje en truitje aan, mooie lange haren in een staart, lekker stevige wangen. ,,Toen ik twee jaar en een paar maanden was, voelde ik mij al een meisje. Zo gauw ik kon praten heb ik het tegen mijn ouders gezegd."

Strijd

,,We hebben jaren van strijd achter de rug", vertelt vader Jaap. ,,Toen ze nog klein was had ze haar jongenskleren altijd uit als ik thuis kwam, en dan zat ze in haar onderbroek of haar prinsessenjurk. Tot voor de kerstvakantie ging Storm in jongenskleren naar school."

,,Toen ze 2,5 jaar was had ik het gevoel dat ze in een verkeerd lijf was geboren. Ze speelde met speelgoed van onze nichtjes, keek programma's voor meisjes. Het is een proces voordat je je realiseert dat ze een meisje is", zegt Heddeke. Ze werden doorverwezen naar de genderpoli van het VUmc in Amsterdam. ,,Daar adviseerden ze ons Storm in jongenskleren naar school te laten gaan, omdat het nog over zou kunnen gaan en een eventuele transitie terug naar het geboortegeslacht nog moeilijker zou kunnen zijn. Tegen de tijd dat de puberteit zich aandient, moesten we terugkomen", aldus Jaap. Maar het gevoel van Storm bleek zo sterk, dat haar ouders met school in gesprek gingen. Nu is het zover dat Storm iedere dag in meisjeskleren gekleed gaat. ,,Het is weer rustig bij ons in huis. Storm staat 's morgens met plezier op en is snel aangekleed. Dat was vroeger wel anders", zegt Heddeke.

Vrolijk

De Storm van nu is een vrolijk 9-jarig meisje. Ze vindt het heerlijk om te shoppen met oma, tekent graag 'schattige' dingen in de kleuren roze, lichtblauw en paars en spreekt af met andere meisjes. Bij scouting Sint Lambertus zit Storm bij de kabouters en ze zit op mixed dance. ,,Ze droomt ervan haar eigen trouwjurk te ontwerpen", zegt Heddeke.

Soms werd Storm gepest. Vooral in groep 3 en 4 was het moeilijk. ,,Ze heeft zich nooit van de wijs laten brengen. Dat vinden wij ook zo sterk van haar", aldus Jaap. ,,Wij geven Storm mee dat ze mag zijn wie ze is. Dit is geen keuze. Wij doen mee aan Hij is een Zij om begrip te kweken. Het programma geeft een integer beeld."

De familie van den Hurk is opgelucht dat de sociale transitie een feit is en is blij met de hulp en het begrip van school. ,,Er zullen zich nog moeilijke dingen aandienen, maar we zijn blij dat Storm lekker in haar vel zit. We zijn er vroeg bij, dat is in ons voordeel."

Hij is een Zij is op dinsdagavond om 21.25 uur te zien op NPO3.