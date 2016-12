Hille van der Kaa: Als je luistert, klinkt een verhaal nog mooier

KERSTBIJLAGE - West-Brabanders met een boodschap staan centraal in de kerstspecial van BN DeStem. Bekende en onbekende streekgenoten laten zich zien en spreken zich uit. Wie zegt: leven is meer dan overleven? Wie vindt: je huid is een lege pagina?

Een bijlage vol boodschappen

De vormgeefster van deze bijlage, Angela van Eck, raadde me om 'De Engel' te beluisteren in plaats van te lezen. Ze had gelijk. Toen ik het verhaal hoorde, kwam de boodschap nog duidelijker binnen. Alleen al die ene prachtige uitspraak van de engel: ,,Ik heb een Boodschap in mijn handen, nu kan mij niets meer gebeuren. Welke ongelukken mij ook zullen overkomen, ik heb mijn schat bij mij en niemand kan mij die ontnemen.'' Ik dacht er nog lang over na. Je kunt alles verliezen, maar met een sterk geloof, blijf je een rijk mens. Religieus of niet.

Luisteren

Na een jaar waarin de tegenstellingen in de maatschappij groter en groter lijken te worden, voel ik een sterke behoefte om te luisteren. Om werkelijk te horen hoe de boodschap van iemand luidt. Daarom geven wij deze kerst de ruimte aan tientallen bijzondere mensen uit onze streek. Wat willen zij aan u meegeven?

Zo vertelt Eline Tolhuizen, postbode uit Etten-Leur, over haar postgedachten. Eline denkt na over de boodschappen die ze iedere dag bezorgt en ze denkt hierbij aan de mens achter de brievenbus. De Ossendrechtse dominee Klaas Vos neemt u mee in zijn zoektocht naar antwoorden. Hij praat over de basis van zijn boodschap: de Bijbel. Hij omschrijft deze als: '...een goed boek, eentje dat jou uit je comfortzone schopt. Geen Bouquetreeks. Niks mis mee, maar de Bouquetreeks schuurt nooit. De Bijbel wel." Tattooshophouder Kirby van Beek uit Raamsdonksveer vertelt over haar huid als canvas voor boodschappen. Volgens haar biedt ieder lichaam een boodschap.

Doe eens gek

Ik hoop dat u ergens tijdens deze drukke feestdagen de tijd en ruimte vindt om te luisteren naar de verhalen van Godfried Bomans en de geïnterviewden uit deze bijlage. En hé, doe eens gek. Spreekt een boodschap u aan, lees die dan voor aan iemand die u lief is. Als een modern kerstverhaal. Want dan klinkt het nog mooier.

Ik wens u namens het team van BN DeStem heel fijne kerstdagen en een goed, verdraagzaam 2017.

Hille van der Kaa

Hoofdredacteur BN DeStem

Lees hier alle boodschappen uit de kerstbijlage.