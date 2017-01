Het weer van woensdag: regen met later opklaringen

ETTEN-LEUR - Woensdagochtend regent het enige tijd als een storing van west naar oost over het land trekt.

In het noorden is het onstuimig met een krachtige tot stormachtige wind en zware windstoten tot zo'n 90 kilometer per uur. In de middag klaart het op maar in de avond neemt de wind pas af.

Vanaf donderdag wordt het kouder en wisselvalliger. De kans op winterse neerslag neemt toe. Dat verwacht Weerplaza. Meer weer in de regio.