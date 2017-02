Het weer van dinsdag: De koude wint geleidelijk aan terrein

ETTEN-LEUR - Het wordt dinsdag maximaal 1 tot 6 graden.

De koude lucht wint geleidelijk terrein en dat merken we doordat in de loop van de dag de regen vanuit het noordoosten overgaat in natte sneeuw.

Natte sneeuw

Winterweer

Dat verwacht Weerplaza.