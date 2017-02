‘Het is hier veiliger dan in Europa’, Helmonder snapt niets van negatief reisadvies Tunesië

HELMOND - Lekker met het gezin of vrienden op vakantie naar Tunesië. Steeds meer Nederlanders zien daar van af. Verstandig, vindt het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat code oranje (alleen noodzakelijk reizen) heeft ingesteld. De in Helmond geboren Dave Timmers woont al jaren in Tunesië en vindt het advies van de Nederlandse overheid maar achterhaald. “De rust is hier allang teruggekeerd. Ik voel mij hier veiliger dan in Europa”, zegt Timmers vanuit het Noord-Afrikaanse land tegen het ED.

Timmers woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Sousse, een van de belangrijkste toeristische badplaatsen van Tunesië. “Het leven hier is fantastisch”, zegt Timmers. “Wij merken helemaal niets van de genoemde onrust of van onderlinge spanningen. Men vreest ook niet iedere dag een aanslag. Die kans is gewoon even groot als in Europa. Misschien zelfs kleiner.”

Vanwege het uitgaansleven, het strand, de drukke boulevard en de vele bezienswaardigheden is Sousse in de loop der jaren uitgegroeid tot een populaire plaats voor Nederlandse toeristen. Dat verandert in de zomer van 2015, als een terrorist een bloedige aanslag pleegt op het strand van de stad. 38 mensen komen om het leven, onder wie veel Britse toeristen.

'Alles is weer rustig'

“Dat was echt verschrikkelijk. Er heerste veel angst en onrust in de stad", weet Timmers. "Maar inmiddels is alles weer rustig. Sindsdien zijn er geen aanslagen meer gepleegd." Daarom vindt de Helmonder het negatieve reisadvies maar nergens op slaan. “Hoe triest de gebeurtenissen ook waren, het leven gaat hier gewoon weer vrolijk verder. Als je de straat op gaat of boodschappen doet, merk je helemaal niets van terreurdreiging. Ja, je ziet dat de hotels leeg staan omdat de toeristen thuis blijven.”

Wat opvalt is dat het reisadvies per land verschilt. In Frankrijk staat Tunesië bijvoorbeeld op geel. “Waarom zouden Nederlanders meer risico lopen?”, vraagt Timmers zich af. “En waarom geldt voor Frankrijk of voor Duitsland geen negatief reisadvies? Daar is de terreur veel meer aanwezig na de aanslagen in Parijs en in Berlijn. Op deze manier gaat het toerisme in Tunesië onnodig kapot.”

'Veiligheid staat voorop'

Corendon is momenteel de enige reisorganisatie die Tunesië als vakantiebestemming boekt. De reisorganisatie breekt daarmee met de gewoonte van de reisbranche om de officiële reisadviezen te volgen, tot ergernis van het ministerie. “Wij vinden dit heel onverstandig. Veiligheid voor Nederlanders staat voorop en daar willen we niet mee stunten'', aldus een woordvoerster.

Volgens haar is zoiets niet eerder gebeurd. Het ministerie heeft zijn bezwaren aan Corendon overgebracht. “Maar het blijft een advies. Mensen en organisaties mogen zelf beslissen.'' Topman van Corendon Steven van der Heijden noemde het reisadvies tegenover ANP betuttelend. “Consumenten zijn anno 2017 mondig en wijs genoeg om zelf te bepalen of ze ergens heen kunnen'', zegt hij. Van der Heijden wijst erop dat bezoekers van Frankrijk de afgelopen twee jaar meer risico liepen op terroristisch geweld.

Buitenlandse Zaken benadrukt dat het reisadvies niet alleen is gebaseerd op openbare bronnen, maar ook op informatie van inlichtingendiensten. De directeur van Corendon vindt dat niet overtuigend. “De Fransen hebben dezelfde informatie, mag ik aannemen. Wellicht heeft Frankrijk zelfs betere bronnen. Het was een Franse kolonie en Fransen vormen de grootste groep toeristen.''