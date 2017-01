Het geheim van 70 jaar huwelijk? Gewoon doorgaan

EINDHOVEN - In een tijd waarin één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding, klinkt het niet logisch. Toch groeit, met de vergrijzing, het aantal huwelijken dat bijna een mensenleven duurt pijlsnel.

Vorige maand nog werd bekend dat burgemeesters geen bezoekje meer brengen aan diamanten - zestig jaar getrouwde - paren. Ook zeventigjarige huwelijken komen er meer. In 2016 mochten 219 Nederlandse echtparen hun platina bruiloft vieren, tegenover 170 in 2015. Tien jaar eerder waren dat er nog maar 86.

'Gewoon doorgaan'

Voor het Eindhovense echtpaar Roel en An Posthuma, dat dinsdag deze mijlpaal bereikt, is het feest er niet minder om. Voor hen begon het allemaal met een dans bij café de Muis aan de Boschdijk. Vele dansen en jaren later zijn ze nog samen. Hun geheim: 'Gewoon doorgaan.'

Met zeventig gasten toostten ze afgelopen weekend niet alleen op hun platina huwelijk, maar ook op de 92-jarige verjaardag van Roel. "Als ik hier soms beneden rondloop en zie hoeveel er alleen voor staan, bedenk ik me hoe bijzonder het is dat we nog steeds met zijn tweeën zijn."

Ze wonen op de zevende verdieping van het seniorencomplex aan de Irislaan, hun huis biedt een wijds zicht over de stad. "Oud en nieuw was schitterend, net als de zonsondergang." Roel is een buitenmens. Na een korte carrière als gloeilamp aftikker bij Philips ('verschrikkelijk saai werk') werkte hij ruim veertig jaar als rangeerder voor de spoorwegen, altijd buiten. "Als het kon, deed ik dat werk nu nog."