Herbouw van Bowling Dolfijn in Tilburg over twee weken van start

TILBURG - De herbouw van het afgebrande bowlingcentrum Dolfijn aan Ringbaan-Oost in Tilburg gaat over precies twee weken van start. Maandag 6 februari beginnen de bouwwerkzaamheden. Dat hebben de eigenaren bekendgemaakt.

Bowling Dolfijn ging in de nacht van 25 op 26 maart verloren bij een grote brand. In eerste instantie was het de vraag of het bowlingcentrum opnieuw aan de Ringbaan-Oost gebouwd zou worden. ,,Dat we het pand volledig naar onze wens kunnen inrichten en dat er een ondergrondse parkeergarage komt, heeft de doorslag gegeven voor deze locatie", zei eigenaar Thomas Dol in een eerder interview. Hij zei toen ook te hopen dat het bowlingcentrum in de zomer van 2017 weer open kan.