Hagelschade in Zuidoost-Brabant loopt op tot 675 miljoen

EINDHOVEN - Het schadebedrag door de ijsstorm van 23 juni van dit jaar in vooral Zuidoost-Brabant ligt beduidend hoger dan eerder geschat. Inmiddels is het totaal van de verzekerde schade gestegen tot een recordschade van 675 miljoen euro.

Bij verzekeraars ontstonden een dag na de bewuste avond lange telefonische wachtrijen. In totaal kwamen ruim 100.000 schademeldingen binnen, met name uit Zuidoost-Brabant. Dat is ruim tien keer zoveel als op een gewone dag. Vele tientallen bedrijven kwamen in directe financiële problemen.

Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars, die benadrukt dat het bedrag nog op kan lopen. Pas over een halfjaar durft de vertegenwoordiger van verzekeraars een eindbalans op te maken.

Schade

Vooral uit Luyksgestel, Someren, Deurne en Asten kwamen veel claims. De verzekerde schade bedroeg zeker 500 miljoen particuliere schade (personenauto’s, caravans, woonhuizen) en 175 miljoen zakelijke schade, vooral in de agrarische hoek. In totaal is zo'n 200 hectare aan kassen verwoest, wat neerkomt op zo'n 400 voetbalvelden. De niet-verzekerde schade is nog veel hoger. ZLTO liet eerder al weten uit te gaan van 650 miljoen euro schade. In totaal 140 bedrijven, met name actief in de agrarische sector, kwamen in directe problemen. Ondernemers konden hun rekeningen niet meer betalen.

Geen ramp

Dat de hagel zo'n lokaal karakter had, was voor het kabinet reden om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen niet van de plank te halen.

Kempenhaeghe

Het ED start met een serie over de impact van de hagelschade in de regio. Kempenhaeghe lijdt tijdens hagelstorm twee miljoen euro schade. Bejaarden van Kempenhaeghe in Sterksel moesten op de avond van 23 juni snel verhuizen toen enorme hagelstenen hun onderkomen stuk sloegen.