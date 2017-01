Geen geld voor gedupeerden Q-koorts

DEN HAAG - De ruim 330 Q-koortspatiënten die schadevergoeding eisten van de Nederlandse Staat, krijgen niets. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag woensdagochtend. Volgens de rechter is de staat niet tekort geschoten in de voorlichtende taak. De patiënten gaan in hoger beroep.

De rechter stelde dat openbaar bekend was waar q-koorts heerste en waar veel mensen ziek werden. De staat heeft volgens de rechter niet onrechtmatig gehandeld en de vordering werd afgewezen. De rechtbank in Den Haag deed woensdagochtend uitspraak in de zaak die ruim 300 Q-koortspatiënten aanspanden tegen de Nederlandse staat. Het vonnis telde 70 pagina's. De grote vraag was of de gedupeerden een schadevergoeding krijgen voor de schade die zij door de Q-koorts hebben geleden. De patiënten eisten een schadevergoeding van de Nederlandse staat omdat die in hun ogen te langzaam heeft gereageerd op de epidemie. Tussen 2007 en 2011 beleefde vooral Brabant, maar ook Gelderland, een tot dan toe ongekende piek van het aantal Q-koortsgevallen. Op tientallen boerenbedrijven, met name geitenhouderijen, brak het virus uit.

De gedupeerden werden bijgestaan door advocaten Ivo Sindram en Roland Verweij. Sindram: ,,De meeste mensen zullen het thuis afwachten. Ze moeten van ver komen." De advocaat meldde dinsdag al dat de patiënten in hoger beroep gaan als hun eis wordt afgewezen.

'Dood door schuld'

Bij de zaak waren weinig slachtoffers aanwezig, maar er was veel pers. Ook Marianne Thieme, lijsttrekker van de Partij van de Dieren, was er. Zij wilde zo de slachtoffers een hart onder de riem steken. Voor de uitspraak van de rechter zei ze nog ,,Ik heb eerder gezegd dat hier sprake is van dood door schuld. Daar werd geschokt op gereageerd, maar ik sta er nog steeds achter."