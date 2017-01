Filedruk rond Merwedebrug in 2016 wederom afgenomen

De brug kende vorig jaar bijna 78.000 kilometerminuten filedruk, waarmee dat weggedeelte voor het derde jaar op rij zakte in de lijst. Wanneer de lange files in oktober buiten beschouwing worden gelaten - toen een verbod voor vrachtverkeer tot lange files leidde - is de druk verder afgenomen.

De verkeers- en informatiedienst drukt filedruk uit in kilometer­minuten. Het getal is de uitkomst van de lengte van een file maal het aantal minuten dat de opstopping duurde.

In de top-50 zien we verder dat de file bij Ulvenhout in 2016 is gestegen ten opzichte van 2015. Het traject op de A58 eindigde op positie 42, even na Tilburg-Reeshof (38e plek). De A27 bij Nieuwendijk staat op positie 46 in de lijst.

Net buiten West-Brabant liep het stelselmatig vast op de A27 tussen Utrecht en Gorinchem ter hoogte van Noordeloos. Het traject op de A27 was in 2016 goed voor 91.971 fileminuten, goed voor positie 8 in de lijst van de VID.



Aan kop gaat de A4 bij Zoeterwoude-Dorp, met 222.787 kilometerminuten.