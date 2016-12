article

EINDHOVEN - Een woning aan de Honthorstraat in de Eindhovense wijk Burghplan is donderdagochtend even na vieren beschadigd na een explosie. De oorzaak is nog onbekend, de politie doet onderzoek. De straat is afgezet.

Explosie in woning in Eindhoven, geen gewonden (video)

