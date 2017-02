Elektronische muziek en gekte gouden combi met carnaval: Nog nooit zoveel dance-events als dit jaar

Dat constateert de Brabantse dancewebsite This Is Our House in haar jaarlijkse overzicht.

"De tijden van alleen maar dweilmuziek, hoempapa en schlagers tijdens carnaval zijn verleden tijd. Dat is helemaal te danken aan de elektronische muziek."

Nieuwkomers

Grote nieuwkomers dit jaar zijn onder meer het feest van het Bredase Daisy in de Koepelhal in Tilburg en Karnaval Festival in Oisterwijk, uit de koker van het internationaal bekende Intents Festival.

Hardcore en hardstyle

Van al zijn dance-subgenres wordt er vanuit de hardstyle en hardcore het fanatiekst meegehost tijdens carnaval.

"Die knalden de laatste jaren sowieso al vaker uit de speakers van carnavalswagens", aldus Bart Elzendoorn, een van dé kenners van de harde stijlen in Nederland.

"Het feit dat Inner Vision in Eindhoven naast Hakkûhgat - altijd uitverkocht - ook een hardstyle-broertje introduceert dit jaar, geeft aan dat er gewoon behoefte is aan 'hard'. Het uitverkopen van Karnaval Festival in Oisterwijk, notabene een nieuw evenement, bevestigt dat."

Overzicht