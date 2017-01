article

Efteling schrijft sprookjeswedstrijd uit voor 65ste verjaardag (video)

LOON OP ZAND - Schrijf een sprookje van maximaal 1001 woorden, dat zich afspeelt in de toekomst. Dat is de opdracht van de wedstrijd die Stichting Natuurpark de Efteling organiseert in het kader van het 65-jarig bestaan dit jaar.

