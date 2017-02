article

TILBURG - Een auto is dinsdagavond uitgebrand op een parkeerplaats aan de Sint Annastraat in Tilburg. Dat gebeurde rond 23.30 uur. De twee auto's die naast de uitgebrande auto geparkeerd stonden, raakten zwaar beschadigd door het vuur. Volgens getuigen zouden er drie personen zijn weggerend net voor de wagen in brand vloog.

Een auto uitgebrand, twee auto's beschadigd in Sint Annastraat Tilburg

