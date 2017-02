Drugsafval op je grond? Vraag subsidie aan!

ETTEN-LEUR - Grondeigenaren op wier terrein drugsafval gestort wordt, kunnen vanaf 1 april weer subsidie aanvragen voor de opruimkosten. Er is ook voor 2017 een miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming in de schade.

Voor de jaren 2015 tot en met 2017 is in totaal drie miljoen euro uitgetrokken, een miljoen per jaar. Uit onderzoek is gebleken dat in 2016 (schadevergoeding over 2015) maar twee ton is uitgekeerd als vergoeding voor schade die drugscriminelen met name in het buitengebied aanrichtten.

Drugshotspot Brabant vormt wel de uitzondering op de regel. In deze provincie zijn zelfs meer aanvragen ingediend dan er drugsdumpingen zijn geregistreerd. Toch wil het provinciebestuur de regeling ook in Brabant beter onder de aandacht brengen.

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieverordening in voorbereiding. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten medio volgende maand een besluit. Daarin staan de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen en staat ook omschreven waarvoor de subsidie kan worden toegekend.

Particulieren en ondernemers kunnen vanaf 1 april subsidie aanvragen voor opruimkosten die ze in 2016 hebben gemaakt. Onbekend is hoe lang die termijn loopt. De verwachting is dat de tweede helft van maart gebruikt wordt voor voorlichting. Woordvoerder Jean-Louis Kop: "We denken daarbij aan een animatiefilm, een infografic, flyers en een persbericht. Wellicht dat we ook nog een of meerdere informatiebijeenkomst organiseren."