Dreigbrief bezorgd bij tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven: oud-patiënt opgepakt



De tbs-instelling de Woenselse Poort.

EINDHOVEN - Bij tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven is eind vorig jaar een dreigbrief bezorgd waarin een medewerker ernstig wordt bedreigd. De man moet van de briefschrijver per direct ontslag nemen, anders overkomt zijn dochter iets verschrikkelijks.

De politie arresteerde eind december een oud-patiënt (51) in zijn huis op verdenking van betrokkenheid bij de brief. Inmiddels is hij weer vrij, hij blijft verdachte. Zijn telefoons en computers zijn door de politie uitgelezen. Bedreiging

Door De Woenselse Poort is aangifte gedaan van bedreiging, bevestigt een woordvoerder. De vooralsnog onbekende briefschrijver richt zich volgens bronnen nadrukkelijk op de medewerker. De verdachte oud-cliënt zegt dat de brief in zijn naam is verstuurd. Hij ontkent ook maar iets met de bedreigingen te maken te hebben. ,,Ik word er gewoon ingeluisd”, zegt hij. ,,Dit is een hele kinderachtige actie om mij onderuit te halen.” Handschrift

Door politieagenten is zijn woning doorzocht. Zijn telefoons en computers werden in beslag genomen. Deze week kreeg hij zijn spullen weer terug. Nu zou het onderzoeksteam bezig zijn met het analyseren van het handschrift. Zolang het onderzoek nog loopt, doen de kliniek en de politie geen mededelingen.