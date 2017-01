article

SINT-OEDENRODE - DJ Sophie Francis uit Sint-Oedenrode heeft een platencontact getekend bij Spinnin' Records. De nog maar 18-jarige Rooise heeft de laatste jaren een behoorlijke opmars in de dancewereld gemaakt. Met deze platendeal voegt zij hier nu een nieuwe prestatie aan toe; op 17 februari is haar eerste Spinnin' release 'Without You'.

DJ Sophie Francis (18) uit Sint-Oedenrode tekent bij Spinnin' Records

