article

1.6787230

ETTEN-LEUR - De woensdag begint op veel plaatsen grijs en mistig. Op sommige plekken trekt de mist die in de loop van de nacht gevormd is zelfs helemaal niet op. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De waarschuwing geldt in eerste instantie voor delen van West-Brabant, maar ook voor Zeeland en Zuid-Holland. Code geel geldt in ieder geval tot 10 uur in de ochtend en kan mogelijk uitbreiden naar de rest van brabant. Er komen opklaringen voor en het is droog. In de avond en nacht kan vooral in het zuiden mist ontstaan. De minima liggen net boven nul in het zuiden en op +3 in het noorden. Morgen begint de dag veelal grijs en mistig. Op sommige plekken trekt de mist helemaal niet op. Het noorden maakt de meeste kans op zon. In gebieden met hardnekkige mist wordt het 3 garden, met wat zon is het een graad of 7. Tot de jaarwisseling blijft het rustig met vorst in de nacht. Donderdag en vrijdag is er overdag geregeld zon.

Dichte mist, KNMI geeft code geel

ETTEN-LEUR - De woensdag begint op veel plaatsen grijs en mistig. Op sommige plekken trekt de mist die in de loop van de nacht gevormd is zelfs helemaal niet op. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De waarschuwing geldt in eerste instantie voor delen van West-Brabant, maar ook voor Zeeland en Zuid-Holland. Code geel geldt in ieder geval tot 10 uur in de ochtend en kan mogelijk uitbreiden naar de rest van brabant. Er komen opklaringen voor en het is droog. In de avond en nacht kan vooral in het zuiden mist ontstaan. De minima liggen net boven nul in het zuiden en op +3 in het noorden. Morgen begint de dag veelal grijs en mistig. Op sommige plekken trekt de mist helemaal niet op. Het noorden maakt de meeste kans op zon. In gebieden met hardnekkige mist wordt het 3 garden, met wat zon is het een graad of 7. Tot de jaarwisseling blijft het rustig met vorst in de nacht. Donderdag en vrijdag is er overdag geregeld zon.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/dichte-mist-knmi-geeft-code-geel-1.6787230

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6774463.1482423662!image/image-6774463.JPG

Noord-Brabant,Weer

Brabant