Deze 9 tips zijn cruciaal voor een geslaagde nieuwjaarsduik

BREDA - Het koude water ingaan met deze temperaturen is niet geheel zonder risico’s. Daarom geven de GGD en huisarts Hilderik van Schaik de deelnemers van de nieuwjaarsduiken een aantal tips om het ludieke begin van 2017 tot een goed en gezellig einde te brengen.

1. Doe dit nooit alleen

"Door de kou kunnen je spieren verlammen. Dat voel je niet aankomen en je kunt erdoor verdrinken. Dus tip één: doe dit nooit alleen, zorg dat er altijd iemand bij is”, drukt de huisarts alle deelnemers op hun hart. Bij de meeste nieuwjaarsduiken zijn er mensen aanwezig van de reddingsbrigade of de strandwacht om een oogje in het zeil te houden.



2. Bedek je hoofd en voeten

Je lichaam wil ervoor zorgen dat vitale organen, zoals het hart, de longen en hersenen, goed blijven functioneren. Daar hebben ze warmte voor nodig. De bloedvaten in je handen en voeten vernauwen als eerste en worden het snelst koud. Bedek je hoofd bijvoorbeeld met een muts en ga niet kopje onder. Doe voor en na de duik ook iets aan je voeten, zoals waterschoenen of teenslippers, zodat je geen direct contact hebt met het koude strandzand.



3. Smeer je in met vaseline

Bij veel nieuwjaarsduiken zul je zien dat de ervaren deelnemers zich insmeren met vaseline. Dat heeft hetzelfde effect als de vetlaag van pinguïns of zeehonden: het beschermt je tegen de kou. ''Het zorgt ervoor dat het koude water geen direct contact heeft met je lichaam en houdt het zeker een paar seconde tegen”, aldus Van Schaik.



4. Doe een warming up

Zorg dat je lichaam goed is opgewarmd voor de duik. Blijf niet stilstaan, maar loop op en neer en spring af en toe, zodat je niet al onderkoeld bent voor je überhaupt het water hebt aangeraakt.



5. Ga geleidelijk het water in

Een watertemperatuur van amper 7 graden is nogal schrikken voor je lichaam. Neem daarom niet meteen een bommetje vanaf de steiger, maar loop langzaam en geleidelijk het water in. Van Schaik: ''Als je in één keer gaat, krijgt je hart een behoorlijke klap omdat al je bloedvaten dichtslaan.”

6. Blijf niet te lang in het water

In koud water kan spierstijfheid optreden, waardoor je moeilijker of niet kunt zwemmen en kunt verdrinken. Na tien tot vijftien minuten in ijskoud water kun je zelfs bewusteloos raken. Blijf niet langer dan drie tot vijf minuten in het water om dat soort taferelen te voorkomen. En ga direct het water uit als je onbeheersbaar begint te trillen.



7. Droog na de duik je hele lichaam goed af

''Een nat lichaam in de wind zorgt voor verdere afkoeling, dat heeft hetzelfde effect als zweten”, vertelt Van Schaik. Zorg daarom dat je jezelf snel, maar vooral goed afdroogt zodra je het water uit komt.



8. Kleed je goed aan

''Vijf minuten na de duik komt de ‘afterdrop’ en krijg je het pas echt koud. In eerste instantie koelt alleen je huid af en vernauwen je bloedvaten. Als daarna je bloed weer gaat stromen koelt dat af door het contact met je koude huid”, legt Van Schaik uit. Hij raadt aan je daarom meteen na het afdrogen aan te kleden. ''Het lichaam heeft nou eenmaal kleding nodig om te kunnen opwarmen, ondanks de koude buitentemperatuur.”

9. Neem twee of drie koppen warm drinken

Door afkoeling is er extra urine aangemaakt, waardoor er na het opwarmen een vochtgebrek kan optreden. Neem achteraf twee of drie koppen warm drinken om dat weer te compenseren. ''Bovendien warmt je bloed sneller op door het warme drinken in je maag”, vult Van Schaik aan.

Overleg eerst met je huisarts of het verstandig is om aan een nieuwjaarsduik mee te doen als je ziek bent, een minder goede conditie hebt, jonger bent dan 12 of ouder dan 70 jaar.

Wil je je video van de nieuwjaarsduik met ons delen? Doe dat dan via onze Whatsapp: 06-20418849.



Gebruik je de app? Zie hier een kaartje met alle nieuwsjaarsduiken in Zeeland