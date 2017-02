article

DEN BOSCH - De politie heeft donderdagmiddag een derde verdachte aangehouden voor de brute overval op een chalet in Schaijk in 2009. Op verzoek van de politie meldde de 24-jarige verdachte zonder woon- of verblijfplaats zich op het politiebureau in Den Bosch, bevestigde een woordvoerder.

Derde aanhouding voor brute overval en verkrachting in Schaijk

