Deel Tilburg zonder water door grote breuk in waterleiding

TILBURG - Een deel van Tilburg-Noord zit zonder drinkwater door een breuk in de waterleiding ter hoogte van de Grootvenstraat/Kraaivenstraat. Waterbedrijf Brabant Water probeert de toevoer te stoppen, zodat ter plaatse de schade kan worden opgenomen en gerepareerd.

De breuk zou 'spontaan' zijn ontstaan rond rond 3.45 uur, de oorzaak is nog niet duidelijk. Brabant Water is ter plekke en probeert de watertoevoer naar de plaats van lekkage te stoppen. Pas daarna kan met de reparatie worden begonnen. Op de website voorziet Brabant Water dat de lekkage tegen 8.15 uur opgelost zou moeten zijn.

Welke gebied in Tilburg-Noord precies zonder drinkwater zit is nog niet bekend. Brabant Water waarschuwt dat mensen in het getroffen gebied tijdelijk last kunnen hebben van een gebrek aan water, bruin water of een lage waterdruk. Het adviseert apparaten als boilers, geisers en wasmachines niet te gebruiken.

Door de breuk kwam de gehele omgeving van de Kraaivenstraat en de Grootvenstraat blank te staan en was daardoor moeilijk te bereiken.