De route van Willem-Alexander en Máxima, publiceren of niet?

Het is meer dan een aardig weetje, de route die de koninklijke familie op 27 april in Tilburg zal volgen. Niet voor niets rust op de plattegrond geheimhouding. De feestelijke tocht is ook een veiligheidsissue van nationaal belang. Dat was hij al voordat in Nice en Berlijn trucks inreden op mensenmassa's. Denk maar aan de aanslag op de Koninklijke bus in Apeldoorn, acht jaar geleden.

Dus wat te doen als de route in handen van het Brabants Dagblad belandt? Om een oud-hoofdredacteur te citeren: we zijn er niet om dingen uit de krant te houden, maar om ze erin te zetten. Publiceren is altijd ons uitgangspunt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daarvan af te zien.

In dit geval draait het om de veiligheid. Evident is dat de route rondgaat in Tilburg. Een redacteur van het BD kreeg het geheime document van iemand die op geen enkele manier betrokken is bij de organisatie van de tocht. Dat kan betekenen dat nog meer goed- of kwaadwillenden het stuk in handen hebben. Alleen al om die reden is de vraag of de route nog te handhaven is, of we hem als krant nu in detail publiceren of niet.

Toch kiezen we ervoor om de details niet te openbaren. Veiligheidsdiensten zijn op dit moment al bezig met de beveiliging van de koninklijke stoet. In hoeverre publicatie dat lopende proces verstoort, is niet in te schatten. Wel geeft - bevestigt een terrorisme-expert - de opzet van vluchtroutes, camerapunten en andere beveiligingszaken een inkijk in de beveiligingsstrategie rond het koninklijk bezoek.

Het Brabants Dagblad wil op geen enkele manier de veiligheid van de koninklijke familie en de tienduizenden mensen die straks langs de route staan, in het geding brengen. Om die reden publiceren we de precieze kaartjes van de route niet, maar houden we het op een globale omschrijving. Wél onthullen we dat de veiligheidsafspraken rond de documenten gefaald hebben, en ze in het Tilburgse circuleren. Dat is niet alleen pijnlijk voor de gemeente Tilburg, maar ook - zie de reactie van de terrorisme-expert - zonder meer verontrustend.

Lucas van Houtert

Hoofdredacteur