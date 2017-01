article

EINDHOVEN - Door een datalek in vier computers op het Inwonersplein van de gemeente Eindhoven, zijn persoonsgegevens van mensen die een vergunning aanvroegen, zes weken lang voor iedereen zichtbaar geweest. Dat schrijft de gemeente in een brief aan 880 betrokken inwoners.

Datalek bij gemeente Eindhoven treft 880 aanvragers vergunning

