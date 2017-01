Dag na drama is verdriet op Stedelijk Gymnasium nog voelbaar: ‘Erik was een hele lieve man’

DEN BOSCH - Meteen na de zelfmoord van hun leraar, gisteren voor de ogen van leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch, doemt de vraag op: hoe moeten ze dit verwerken? Die vraag lijkt dinsdag beantwoord: door steun bij elkaar te zoeken. Scholieren en leraren vallen elkaar dinsdagochtend in de armen en leggen bloemen neer in de school.

Een moeder geeft haar dochter het beste advies dat ze kan bedenken: ,,Probeer vooral te denken aan de leuke dingen van hem", zegt ze op het schoolplein, luttele uren nadat wiskundeleraar Erik Oltmans (45) zichzelf van het leven beroofde.

Even na half tien, de lessen waren al begonnen, sprong Oltmans van het balkon van de school. Beneden, in de aula, waren jonge leerlingen getuigen. ,,Ze moeten het door de ramen hebben gezien. Sommigen zijn direct naar buiten gegaan", vertelde een van de scholieren. Via de omroepinstallatie werd omgeroepen de lamellen dicht te doen. ,,Maar daardoor ging een aantal leerlingen juist kijken", zei een ander.

'Hij was een lieve leraar'

De sfeer op het schoolplein, waar de jongeren elkaar en hun ouders niet veel later in de armen vallen, was er een van verbijstering en verdriet. ,,Hoe erg moet het met je zijn als je besluit om dit te doen op deze plek, waar zoveel leerlingen zijn?", verwoordde een moeder een van de veelgehoorde vragen.

Over meneer Oltmans, die al zo'n tien jaar aan de school verbonden was, klinken mooie woorden. ,,Hij was een hele lieve leraar." En: ,,Als je als laatste de klas uitliep dan vroeg hij altijd hoe het met je ging. Hij was echt geïnteresseerd in jou." Een vader noemt hem 'ontzettend hartelijk, geïnspireerd en betrokken'. Vorig jaar was de wiskundedocent een tijdje uit de running, zeggen meerdere leerlingen. ,,Een burn-out." Een vader spreekt de hoop uit dat de kinderen elkaar tot steun kunnen zijn. ,,Kinderen zijn soms verrassend veerkrachtig", denkt hij.

Professionele hulp

In de gymzaal van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch staan drie specialisten van Slachtofferhulp de geschrokken leerlingen bij. Er vinden gesprekken plaats met wie daar behoefte aan heeft. ,,Ik denk niet dat het slim is om nu alleen thuis te gaan zitten", zegt een meisje.

Ook vandaag zullen mensen van Slachtofferhulp nog de hele dag in de school zijn. 's Ochtends komen klassen eerst samen met hun mentor. Vanaf het derde uur wordt gepoogd de lessen te hervatten. Er is een lokaal ingericht voor leerlingen die buiten de les nog even samen willen komen.

Mediastilte

De school heeft besloten mediastilte in acht te nemen. Dit om leerlingen en personeel in alle rust de gebeurtenissen te laten verwerken. De achthonderd leerlingen begonnen hun schooldag met een aangepaste les onder leiding van hun mentoren. De school wil de lessen deze week verder volgens rooster laten verlopen.

