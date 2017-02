article

TILBURG - Om illegale kamerverhuur in Tilburg aan te pakken zijn controles niet genoeg, zegt burgemeester Peter Noordanus. Hij ziet meer in een strenger splitsingsbeleid voor woningen en wil daarover met gemeenteraad en college in gesprek.

'Controles niet genoeg om illegale kamerverhuur in Tilburg aan te pakken'

