ETTEN-LEUR - In de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is het op meerdere plaatsen verraderlijk glad door ijzel. Daarom is code oranje van kracht, zo meldt het KNMI.

Code oranje: verraderlijk glad in Brabant

