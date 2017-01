Code geel en gladde wegen tijdens eerste ijsdag van 2017

BREDA - We krijgen vrijdag onvervalst winterweer, met de hele dag vorst en veel zon. Vooral vrijdagavond moeten automobilisten rekening houden met gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.

Overdag blijft de temperatuur in grote delen van het land iets onder het vriespunt, meldt Weerplaza. Daarmee beleven we vrijdag de eerste ijsdag van dit jaar. Normaal komen er in januari gemiddeld slechts drie ijsdagen voor. De dag begint nog vrij zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe.



Sneeuw

Vrijdagavond laat is er kans op sneeuw in het westen van het land. In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag overdag trekt de winterse neerslag langzaam naar het oosten. De neerslag begint als overwegend lichte sneeuw. In de loop van de nacht naar zaterdag neemt in het westen en midden de kans op ijzel toe. De kans op gladheid is dan ook groot.

In het weekend wordt het zachter, maar de overgang naar het andere weer gaat gepaard met gladheid door sneeuw en ijzel. In de nacht van vrijdag op zaterdag vriest het op veel plaatsen licht tot matig, met minima van -3 tot lokaal dicht bij -10 graden. Op een enkele plek is strenge vorst niet uitgesloten.

Gevaarlijk glad door ijzel

De toenemende bewolking hangt samen met een storing die in het weekend minder koude lucht gaat brengen. De combinatie van koude lucht aan de grond en zachte lucht op enige hoogte in de atmosfeer veroorzaakt sneeuw maar ook 'onderkoelde regen' (regendruppels die niet bevroren zijn, maar wel een temperatuur onder 0°C hebben). Deze vormen van neerslag kunnen tot verraderlijke gladheid en dus tot gevaarlijke situaties op de weg leiden.