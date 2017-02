Clubs kampen met gebrek aan vrijwilligers: ‘Alles draait om creëren van betrokkenheid’

ETTEN-LEUR - Boosheid alom op het bestuur van de Bladelse voetbalclub Bladella omdat ze vier jongetjes wegstuurden die te weinig lootjes hadden verkocht. Volgens Piet Damen, voorzitter van Raamsdonksveerse voetbalclub de Veerse Boys, een verhaal dat ‘wordt opgeblazen’. ,,Als er een beslissing is genomen, moet het bestuur zich daaraan houden.’’

Damen doelt op de afspraak binnen Bladella dat de contributie niet zou worden verhoogd als ieder lid zijn steentje zou bijdragen. Voor jeugdleden betekende dat het verkopen van 25 euro aan loten, voor ouderen vrijwilligerswerk. Damen: ‘’Als je uitzonderingen maakt, krijg je de hele club over je heen.’’

Veerse Boys, een club met vijfhonderd leden, kent het gebrek aan vrijwilligers. ‘Geen tijd’ is het meest gehoorde argument. ,,Er moet íets gebeuren’’, aldus Damen. ,,De contributie verhogen vonden we geen goed idee. We werken nu aan een plan waarin staat dat leden vijf uur per jaar vrijwilligerswerk moeten doen.’’

Betrokkenheid

Bij voetbalclub Alliance in Roosendaal zien ze dat niet zitten. ,,Alles draait om het creëren van betrokkenheid’’, vindt voorzitter Robert Hopstaken. ,,We hebben het bestuur uitgebreid naar dertien leden, van alle leeftijden. Daarmee bereik je een veel groter deel van je vereniging.’’ Probleem is volgens de voorzitter dat lagere elftallen te weinig aandacht krijgen. ,,Het clubgevoel was daardoor weg. Je moet een warm gevoel creëren, zodat mensen graag naar de club komen. Het is onze taak om mensen plezier in de sport te geven, ieder op z’n eigen niveau. Doordat de focus bij de top lag, zag je ouders hun belangstelling verliezen als hun kind niet doorgroeide. Dan zie je het voetbal afkalven.’’ Hopstaken heeft er alle vertrouwen in dat zijn aanpak werkt. ,,Het enthousiasme is groot. Ik denk dat we nu sneller vrijwilligers gaan vinden.’’

Individualistisch

Óf meer vrijwilligers óf meer betalen, meer smaken zijn er niet, vindt Rinke Koppert van voetbalvereniging DIA in Teteringen.,,Wij hebben de afgelopen twee jaar slechts drie vrijwilligers gevonden, terwijl we er tientallen nodig hebben.’’ Betrokkenheid is het sleutelwoord volgens hem en die is verdwenen. ,,Vroeger liep het hele dorp uit om het eerste elftal toe te juichen. Nu is het veel individualistischer.’’

De club denkt erover om een financiële prikkel in te voeren: vrijwilligerswerk in ruil voor minder contributie. ,,Betrokkenheid verhoogt het plezier, al begin je met gedwongen betrokkenheid.’