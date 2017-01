article

1.6839024

VUGHT - Jongeren van 14 tot 24 jaar raken het meest verslaafd aan cannabis. Van de 809 jongeren die bij verslavingsinstelling Novadic-Kentron in behandeling zijn, gaat het in 303 gevallen op cannabis. Op nummer twee staan opwekkende middelen als cocaïne en amfetamine met 111 cliënten. Dat staat in het jaarverslag van Novadic-Kentron over 2016.

'Cannabis is een sluipmoordenaar', waarschuwt Novadic-Kentron

VUGHT - Jongeren van 14 tot 24 jaar raken het meest verslaafd aan cannabis. Van de 809 jongeren die bij verslavingsinstelling Novadic-Kentron in behandeling zijn, gaat het in 303 gevallen op cannabis. Op nummer twee staan opwekkende middelen als cocaïne en amfetamine met 111 cliënten. Dat staat in het jaarverslag van Novadic-Kentron over 2016.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/cannabis-is-een-sluipmoordenaar-waarschuwt-novadic-kentron-1.6839024

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4283851.1417009884!image/image-4283851.jpg

Verslaving,Jeugd

Brabant