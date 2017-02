Bredase Boerschappen breidt uit naar Eindhoven

EINDHOVEN/BREDA - Vershal Het Veem op Strijp S in Eindhoven krijgt er vanaf 2 maart een nieuw concept bij. Dan kunnen er naar Breda's voorbeeld naast boodschappen voortaan ook 'Boerschappen' gedaan worden. Het platteland komt naar de stad.

Bredanaar Stijn Markusse (31) en zijn partner Stéphanie Vellekoop (32) tekenen voor het concept Boerschappen. Ruim twee jaar geleden jaar geleden gingen in zijn woonplaats de eerste lokale voedselpakketten de deur uit. „Inmiddels leveren we daar en in de omgeving wekelijks zo'n duizend dozen. Het werd tijd om onze horizon te verbreden. Ons oog viel op Eindhoven. Daar gebeurt iets en de omgeving kent veel mooie landbouw.”

Boerschappen-chauffeurs rijden dagelijks een rondje langs de velden. Ze halen groenten uit Middelbeers, geitenkaas uit Heeze en straks wellicht ook buffelmelk uit Son en Breugel. De producten worden nog dezelfde dag aan de deelnemers geleverd.

Concurrent

Opvallend is dat de vershal al een groenteboer telt. Volgens Markusse zitten de Boerschappen deze echter niet in de weg. G. Kilic, uitbater van de groentewinkel in Het Veem denkt daar anders over. „Ik heb er bij pandeigenaar Trudo over aan de bel getrokken, maar zij bepalen wie er hier een plekje krijgt. Ik zie ze als een concurrent. Wij verkopen ook komkommers en tomaten.”

Wie intekent voor de Boerschappen, kan kiezen. Of een pakket thuisbezorgd, of de producten zelf in de tas doen in de vershal. „Twaalf tot veertien producten per keer. Genoeg om drie tot vier dagen van te eten”, verzekert Markusse.